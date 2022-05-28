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Порошенко развернули на украинско-польской границе

Украинские пограничники отказались выпустить бывшего президента Петра Порошенко из страны

Фото: Telegram-канал Shot

Украинские пограничники не выпустили из страны бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пытался въехать на территорию соседней Польши через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни на своем личном автомобиле. Однако его развернули, несмотря на то, что он был включен в состав украинской делегации на Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе и также должен был выступить на саммите «Европейской народной партии».

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Позднее в сети появились кадры, на которых видно, как перед политиком стоит сотрудник погранслужбы на фоне магазина беспошлинной торговли.

В Раде объяснения пограничников назвали чушью

Ирина Геращенко, депутат партии Порошенко в Верховной раде «Европейская солидарность», рассказала, что все командировки были согласованы и подписаны председателем Рады Русланом Стефанчуком, также у него есть приглашения от принимающей стороны.

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Парламентарий уточнила, что политика не выпустили из Украины без объяснения причин. При этом, добавила она, офицеры Госпогранслужбы «несли какую чушь про поддельное или отмененное распоряжение».

Дела против Порошенко

В 2020 году один из адвокатов Порошенко Илья Новиков подсчитал, что в отношении Порошенко было возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита Порошенко считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию.

≥58уголовных дел

было возбуждено против Петра Порошенко на Украине в 2020 году

В октябре 2021 года украинские власти заявили о причастности Порошенко к госизмене. Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, касающиеся уголовного дела оппозиционного политика Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

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17 января Порошенко вернулся из-за границы и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. Он самостоятельно прибыл на заседание и заявил, что не верит в возможность ареста. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

23 мая Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», а также согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса. «Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — приводит Служба безопасности Украины (СБУ) слова Медведчука.

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Марина Совина
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