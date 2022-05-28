Порошенко развернули на украинско-польской границе

Украинские пограничники отказались выпустить бывшего президента Петра Порошенко из страны

Украинские пограничники не выпустили из страны бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пытался въехать на территорию соседней Польши через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни на своем личном автомобиле. Однако его развернули, несмотря на то, что он был включен в состав украинской делегации на Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе и также должен был выступить на саммите «Европейской народной партии».

Позднее в сети появились кадры, на которых видно, как перед политиком стоит сотрудник погранслужбы на фоне магазина беспошлинной торговли.

В Раде объяснения пограничников назвали чушью

Ирина Геращенко, депутат партии Порошенко в Верховной раде «Европейская солидарность», рассказала, что все командировки были согласованы и подписаны председателем Рады Русланом Стефанчуком, также у него есть приглашения от принимающей стороны.

Парламентарий уточнила, что политика не выпустили из Украины без объяснения причин. При этом, добавила она, офицеры Госпогранслужбы «несли какую чушь про поддельное или отмененное распоряжение».

Дела против Порошенко

В 2020 году один из адвокатов Порошенко Илья Новиков подсчитал, что в отношении Порошенко было возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». Защита Порошенко считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию.

≥58 уголовных дел было возбуждено против Петра Порошенко на Украине в 2020 году

В октябре 2021 года украинские власти заявили о причастности Порошенко к госизмене. Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, касающиеся уголовного дела оппозиционного политика Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 января Порошенко вернулся из-за границы и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. Он самостоятельно прибыл на заседание и заявил, что не верит в возможность ареста. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

23 мая Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», а также согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса. «Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — приводит Служба безопасности Украины (СБУ) слова Медведчука.