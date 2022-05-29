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Порошенко после попытки уехать в Польшу напомнили о словах Путина

Экс-депутат Рады Кива посоветовал Порошенко попросить у Путина политическое убежище
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Global Look Press

Бывшему президенту страны Петру Порошенко после его неудачной попытки уехать в Польшу следует попросить политического убежища у российского лидера Владимира Путина. Такой совет ему дал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

Бывший парламентарий напомнил о словах Путина, который в феврале во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище и готов сделать это сейчас «по гуманитарным соображениям». Кива рекомендовал бывшему украинскому президенту обратиться к Путину.

Экс-депутат также предположил, что вскоре и действующий президент Украины Владимир Зеленский захочет укрыться в России.

28 мая Порошенко второй раз за сутки попытался уехать из страны после того, как его развернули на украинско-польской границе. Он планировал попасть на территорию соседней Польши на своем личном автомобиле. Источник утверждает, что Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

Позже источник в Госпогранслужбе страны сообщил, что Порошенко не смог выехать с Украины в ЕС для участия в Парламентской ассамблее НАТО из-за проблем с QR-кодом на границе.

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Марина Совина
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