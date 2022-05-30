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Порошенко попросил Зеленского выпустить его из страны

Экс-президент Украины Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу

Фото: Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором попросил выпустить его из страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Укринформ».

Порошенко выразил надежду, что власти страны прекратят мешать ему выехать в Роттердам, где он планировал принять участие в Парламентской ассамблее НАТО и «отстаивать предоставление Украине плана действий по членству в альянсе».

Алевтина Запольская
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