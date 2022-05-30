Порошенко с третьего раза выехал из Украины

Порошенко с третьего раза смог выехать из Украины в Роттердам на саммит НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко смог покинуть страну с третьей попытки. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Украинская правда».

Ранее Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором попросил не препятствовать его выезду за границу. Бывший украинский лидер хотел выехать в Роттердам для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

28 мая политик два раза за сутки попытался выехать из Украины через пропускной пункт «Рава-Русская» Львовской таможни. По словам очевидца, Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

Позже стало известно, что Порошенко не смог покинуть страну из-за проблем с документами — на его копии распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке не считывался QR-код.