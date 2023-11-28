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02:44, 28 ноября 2023Бывший СССР

Украина отправит в США депутатский десант

«Страна.ua»: в США отправится десант из депутатов партии Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В конце текущей недели из Украины в США отправится «депутатский десант» в составе нардепов от «Слуги народа». Об этом со ссылкой на депутатов президентской фракции сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что главным фокусом поездки является работа депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского с конгрессменами с целью убедить их продолжить поддержку Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент. При этом Госдепартамент ожидает, что Сенат Конгресса США в ближайшие недели одобрит помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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