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10:57, 21 декабря 2023Силовые структуры

По факту взрыва газа в жилом доме под Казанью возбудили дело

СКР возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме под Казанью
Начало событий в новости В российском населенном пункте произошел взрыв

Фото: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Республике Татарстан»

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в жилом доме под Казанью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по республике Татарстан.

Начато расследование по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, после чего следователи приступят к его осмотру.

По данным ведомства, утром 21 декабря в поселке Осиново Зеленодольского района в результате хлопка газовоздушной смеси обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Есть пострадавшие, их число уточняется. После взрыва сотрудники МЧС начали эвакуировать жильцов.

18 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге на улице Школьная в квартире взорвался газовый баллон. Пострадали минимум три человека — все они отравились угарным газом.

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      Любовь Ширижик
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