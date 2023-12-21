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10:12, 21 декабря 2023Россия

В российском населенном пункте произошел взрыв

В селе Осиново под Казанью произошел взрыв газа
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В селе Осиново под Казанью произошел взрыв газа. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным издания, взрыв прогремел в двухэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов.

Сколько человек пострадало, неизвестно. Предположительно, в квартире в момент взрыва могли находиться люди.

Ранее сообщалось, что жители Краснодара сообщили о громких звуках, похожих на взрывы. Официально информацию о возможном происшествии власти пока не комментировали. 19 декабря, когда местные также сообщали о громких звуках, власти объяснили его следствием преодоления самолетом звукового барьера.

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      Марк Леонов
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