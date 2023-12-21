Стало известно о звуках взрывов над Краснодаром

Shot: жители Краснодара сообщили о громких звуках взрывов в городе

Жители Краснодара сообщили о громких звуках, похожих на взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, прозвучало минимум два громких хлопка — их было слышно в центральной части города. Официально информацию о возможном происшествии власти пока не комментировали.

19 декабря, когда местные также сообщали о громких звуках, власти объяснили его следствием преодоления самолетом звукового барьера. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявляли, что информации о взрывах и разрушениях не поступало.

В Краснодаре находится аэропорт, который был закрыт для полетов с 24 февраля 2022 года. В декабре его директор Дмитрий Кириченко заявил, что авиагавань полностью готова к возможному возобновлению работы. Он отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

Впоследствии самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар 15 декабря, совершил посадку в аэропорту назначения. Рейс прошел по плану, в расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар.