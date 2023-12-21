Тренер «Вашингтона» оценил дебют 19-летнего россиянина в НХЛ

Тренеру «Вашингтона» Карбери понравился дебют 19-летнего Мирошниченко в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил дебют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российского форварда клуба Ивана Мирошниченко. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X (бывший Twitter).

По словам специалиста, ему понравилась игра 19-летнего нападающего, а для себя он выделил два момента. «Его бросок. И в конце игры был эпизод, когда ему пришлось обороняться в сценарии, который иногда бывает непростым для вингеров. Но он это выполнил», — отметил Карбери.

Мирошниченко дебютировал в НХЛ в ночь на четверг, 21 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в овертайме одержала столичная команда.

Мирошниченко провел на площадке 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями. Россиянин заработал показатель полезности 0 и нанес два броска по воротам.