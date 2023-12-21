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17:42, 21 декабря 2023Спорт

Тренер «Вашингтона» оценил дебют 19-летнего россиянина в НХЛ

Тренеру «Вашингтона» Карбери понравился дебют 19-летнего Мирошниченко в НХЛ

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил дебют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российского форварда клуба Ивана Мирошниченко. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X (бывший Twitter).

По словам специалиста, ему понравилась игра 19-летнего нападающего, а для себя он выделил два момента. «Его бросок. И в конце игры был эпизод, когда ему пришлось обороняться в сценарии, который иногда бывает непростым для вингеров. Но он это выполнил», — отметил Карбери.

Мирошниченко дебютировал в НХЛ в ночь на четверг, 21 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в овертайме одержала столичная команда.

Мирошниченко провел на площадке 10 минут и 14 секунд, не отметившись результативными действиями. Россиянин заработал показатель полезности 0 и нанес два броска по воротам.

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      Алексей Гусев
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