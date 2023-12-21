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04:45, 21 декабря 2023Мир

Ким Чен Ын пообещал ответить на провокации ядерным ударом

Ким Чен Ын пообещал, что КНДР на провокации ответит применением ядерного оружия

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

КНДР незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия в случае провокаций со стороны других государств. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политик накануне, 20 декабря, встретился с военнослужащими главного ракетного управления, участвовавшими в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», и поздравил их с удачным запуском.

«Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», — пообещал он.

В сентябре 2022 года Северная Корея провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне.

Был принят декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.

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      Марина Совина
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