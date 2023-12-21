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02:23, 21 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о росте противостояния между Зеленским и Залужным

«Страна.ua»: инцидент с прослушкой накалит противостояние Зеленского и Залужного
Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Валерий Залужный и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Прослушивающее устройство, найденное в одном из кабинетов Валерия Залужного, накалит противостояние между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Владимиром Зеленским, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на политических аналитиков.

Автор напомнил, что в офисе президента Украины отрицают причастность к установке «жучка». Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что несмотря на это, «осадочек остался», а внимание к Залужному растет. Аналитик Вадим Карасев добавил, что в этой ситуации Залужный выглядит как «жертва», что и обусловило его ситуативную политическую «победу» над Зеленским.

По мнению экспертов, инцидент накалит обстановку между Залужным и руководством Украины. Он привел к формированию политического имиджа Залужного, добавили они. «Очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну», — подчеркнул Бондаренко.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в кабинетах главнокомандующего и его помощников прослушивающие устройства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Залужный подтвердил обнаружение прослушки и отметил, что устройство нашли в кабинете, который он должен был использовать 18 декабря.

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      Марина Совина
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