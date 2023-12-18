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13:38, 18 декабря 2023Бывший СССР

Залужный прокомментировал обнаружение прослушки

Главком ВСУ Залужный подтвердил обнаружение прослушки в своем кабинете

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые прокомментировал обнаружение прослушки в одном из своих кабинетов. Его слова приводит «РБК-Украина».

Залужный подтвердил обнаружение прослушки и отметил, что устройство нашли в кабинете, который он должен был использовать 18 декабря. «У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли», — заявил он.

Главком отметил, что ранее уже использовал этот кабинет, но уверен, что прослушка была установлена недавно, накануне запланированной в нем встречи.

Ранее Служба безопасности Украины нашла в кабинетах главнокомандующего и его помощников прослушивающие устройства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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