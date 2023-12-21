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03:41, 22 декабря 2023Мир

В Финляндии нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

Bloomberg: глава ЦБ Финляндии призвал ЕС выделить Украине средства из ESM
Олли Рен

Олли Рен. Фото: Bernal Revert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава ЦБ Финляндии Олли Рен предложил способ обхода вето Венгрии на помощь Украине. Он предлагает использоваться средства из Европейского механизма стабильности (ESM). Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Рена, его очень беспокоит отсутствия единства относительно помощи Киеву, поэтому следует использовать план «Б», чтобы игнорировать позицию Будапешта.

ЕС намерен выделить Украине 50 миллиардов евро помощи, но категорически против выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Власти объединения даже рассматривают вариант лишения Венгрии права голоса при решении общеевропейских вопросов. Это помогло бы принять единогласное решение о выделение денег украинцам. Еще один вариант — каждый член ЕС заключает с Киевом отдельные соглашения о помощи, тогда можно обойтись без венгров.

Объем фонда ESM составляет 88 миллиардов евро, он был создан в 2012 году для поддержки европейских стран.

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      Марина Совина
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