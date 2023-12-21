В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

Премьер Казахстана Смаилов запустил строительство железной дороги в Китай

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов запустил строительство новой железной дороги в Китай. Об этом сообщила его пресс-служба.

Несмотря на рекордные объемы перевозок, нагрузки на транспортную систему страны достигли пика, отметил политик. Решением проблемы должна стать строящаяся железнодорожная линия в Китай.

«Реализация проекта Бахты — Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему», — заявил он.

Протяженность магистрали Бахты — Аягоз составит 270 километров, она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 миллионов до 48 миллионов тонн. Также предусматривается строительство третьего пограничного перехода между странами Бахты — Чугучак. Начало эксплуатации запланировано на 2027 год.

Ранее Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовом режиме для туристических и деловых поездок граждан двух стран. Документ был подписан во время визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Китай.