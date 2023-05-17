Казахстан заключил соглашение о безвизовом режиме с Китаем
Казахстан заключил соглашение о безвизовых поездках с КНР
Власти Казахстана и Китая заключили межправительственное соглашение о безвизовом режиме для туристических и деловых поездок граждан двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского президента.
Отмечается, что соответствующий документ был подписан во время государственного визита главы республики Касыма-Жомарта Токаева в Китай, в рамках которого прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.