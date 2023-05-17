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17:32, 17 мая 2023Бывший СССР

Казахстан заключил соглашение о безвизовом режиме с Китаем

Казахстан заключил соглашение о безвизовых поездках с КНР

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

Власти Казахстана и Китая заключили межправительственное соглашение о безвизовом режиме для туристических и деловых поездок граждан двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

Отмечается, что соответствующий документ был подписан во время государственного визита главы республики Касыма-Жомарта Токаева в Китай, в рамках которого прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Георгий Нестеров
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