Казахстан сообщил о переговорах по поставкам российского газа в Китай

Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев сообщил о переговорах по прокладке газопровода в КНР

Россия и Казахстан ведут переговоры по поводу строительства газопровода для транзитных поставок газа в Китай, предварительно определен маршрут прокладки трубы. Об этом рассказал министра энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Telegram-канал Atameken Business.

В настоящее время обговариваются условия строительства, отметил глава Минэнерго в общении с журналистами, назвать возможные сроки завершения дискуссии он отказался. Также Саткалиев подтвердил переговоры по поводу транзита российского газа в Узбекистан, причем указал, что проходят они в достаточно конструктивном ключе.

Месяц назад Саткалиев заявил о завершении переговоров между казахстанской компанией QazaqGaz и «Газпромом» по поводу возможной газификации северных и восточных регионов республики. При этом он подчеркнул, что Москва согласилась поставлять газ дешевле, чем в Белоруссию.

На тот момент он утверждал, что речь идет только о поставках в Казахстан, хотя и не исключал, что газопроводы могут пойти дальше, в том числе в Китай. Позднее Минэнерго республики уточнило, что низкие цены будут достигнуты за счет более короткого пути доставки топлива.

Позднее «Газпром» в коротком сообщении опроверг слова самого Саткалиева и пресс-службы ведомства, не уточнив, какая часть информации не соответствует действительности. Однако вслед за этим министр выразил уверенность, что цены все равно будут справедливыми.

Во время мартовского визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году поставки российского газа в Китай достигнут 98 миллиардов кубометров. Речь шла о выходе на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (38 миллиардов кубометров в год), организации прокачки газа с Сахалина (10 миллиардов), договор о чем уже заключен, и строительстве газопровода «Сила Сибири-2», мощность которого должна составить 50 миллиардов кубометров.

При этом аналитики отмечали, что ни сам Си Цзиньпин, ни его пресс-служба не упоминали «Силу Сибири-2» в своих комментариях, поэтому строительство газопровода до сих пор не подтверждено. Сообщения о газификации Казахстана появились через несколько недель после завершения визита.

России необходимы новые рынки газа после резкого падения прокачки в Европу. По оценкам аналитиков, в 2023 году поставки по трубопроводам могут сократиться на 90 процентов по сравнению с 2021 годом и компенсировать их внутренним рынком не получится.