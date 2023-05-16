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13:42, 16 мая 2023Экономика

Казахстан сообщил о переговорах по поставкам российского газа в Китай

Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев сообщил о переговорах по прокладке газопровода в КНР

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия и Казахстан ведут переговоры по поводу строительства газопровода для транзитных поставок газа в Китай, предварительно определен маршрут прокладки трубы. Об этом рассказал министра энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Telegram-канал Atameken Business.

В настоящее время обговариваются условия строительства, отметил глава Минэнерго в общении с журналистами, назвать возможные сроки завершения дискуссии он отказался. Также Саткалиев подтвердил переговоры по поводу транзита российского газа в Узбекистан, причем указал, что проходят они в достаточно конструктивном ключе.

Месяц назад Саткалиев заявил о завершении переговоров между казахстанской компанией QazaqGaz и «Газпромом» по поводу возможной газификации северных и восточных регионов республики. При этом он подчеркнул, что Москва согласилась поставлять газ дешевле, чем в Белоруссию.

На тот момент он утверждал, что речь идет только о поставках в Казахстан, хотя и не исключал, что газопроводы могут пойти дальше, в том числе в Китай. Позднее Минэнерго республики уточнило, что низкие цены будут достигнуты за счет более короткого пути доставки топлива.

Позднее «Газпром» в коротком сообщении опроверг слова самого Саткалиева и пресс-службы ведомства, не уточнив, какая часть информации не соответствует действительности. Однако вслед за этим министр выразил уверенность, что цены все равно будут справедливыми.

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Во время мартовского визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году поставки российского газа в Китай достигнут 98 миллиардов кубометров. Речь шла о выходе на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (38 миллиардов кубометров в год), организации прокачки газа с Сахалина (10 миллиардов), договор о чем уже заключен, и строительстве газопровода «Сила Сибири-2», мощность которого должна составить 50 миллиардов кубометров.

При этом аналитики отмечали, что ни сам Си Цзиньпин, ни его пресс-служба не упоминали «Силу Сибири-2» в своих комментариях, поэтому строительство газопровода до сих пор не подтверждено. Сообщения о газификации Казахстана появились через несколько недель после завершения визита.

России необходимы новые рынки газа после резкого падения прокачки в Европу. По оценкам аналитиков, в 2023 году поставки по трубопроводам могут сократиться на 90 процентов по сравнению с 2021 годом и компенсировать их внутренним рынком не получится.

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Платон Щукин
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