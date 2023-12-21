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12:58, 21 декабря 2023Россия

В Минобороны назвали число уничтоженных важных военных объектов ВСУ с начала СВО

Герасимов: оружием большой дальности уничтожено 1,5 тысячи военных объектов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Libkos / AP

С начала специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили оружием большой дальности около 1,5 тысячи важных военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов. Текст брифинга Минобороны опубликовало в Telegram.

Он уточнил, что среди пораженных объектов пункты управления группировок ВСУ, оборонные предприятия и критически важные объекты военного значения. «Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины», — подчеркнул Герасимов.

Глава Генштаба также заявил, что за полгода ВСУ потеряли около 160 тысяч человек. Кроме того, уничтожены три тысячи украинских бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ растратили резервы, «пытаясь доказать хозяину результаты». Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на поле боя.

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      Сергей Истомин
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