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17:08, 21 декабря 2023Бывший СССР

В Туркмении полиция начала проверять телефоны школьников

В Туркмении полиция начала искать порнографию в телефонах школьников

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Полиция в Туркмении проводит рейды по школам, в ходе которых забирает у школьников телефоны и проверяет их на наличие порнографии и следов посещения запрещенных сайтов. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Сообщается, что группа школьников в населенном пункте Сарыкбала пришла в городской отдел полиции, чтобы вернуть свои мобильные телефоны. По их словам, полицейские отобрали их во время рейдов, которые происходят нерегулярно и без предупреждения.

Во время изъятия полицейские сообщают, в какой день за телефоном можно прийти. В случае обнаружения запрещенного контента родителей школьника могут вызвать и оштрафовать.

Ранее в Туркмении чиновников, учителей и руководителей предприятий обязали обновить портреты президента страны из-за смены цвета его пиджака с черного на темно-синий.

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      Алевтина Запольская
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