В Туркмении полиция начала проверять телефоны школьников

В Туркмении полиция начала искать порнографию в телефонах школьников

Полиция в Туркмении проводит рейды по школам, в ходе которых забирает у школьников телефоны и проверяет их на наличие порнографии и следов посещения запрещенных сайтов. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Сообщается, что группа школьников в населенном пункте Сарыкбала пришла в городской отдел полиции, чтобы вернуть свои мобильные телефоны. По их словам, полицейские отобрали их во время рейдов, которые происходят нерегулярно и без предупреждения.

Во время изъятия полицейские сообщают, в какой день за телефоном можно прийти. В случае обнаружения запрещенного контента родителей школьника могут вызвать и оштрафовать.

Ранее в Туркмении чиновников, учителей и руководителей предприятий обязали обновить портреты президента страны из-за смены цвета его пиджака с черного на темно-синий.