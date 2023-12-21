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15:35, 21 декабря 2023Забота о себе

Врач назвала основные причины ослабления иммунитета

Терапевт Лапа: частые простуды могут возникать из-за аллергии

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Ослабление иммунитета может быть вызвано аллергией, недолеченной инфекцией или неправильным питанием, считает врач-терапевт Людмила Лапа. Основные причины частых простуд она назвала в интервью радио Sputnik.

По словам врача, первая причина, по которой иммунитет не может эффективно противостоять вирусам и бактериям — это контакт с аллергенами. Вторая причина, продолжила Лапа, — наличие в организме хронических очагов инфекции, которые иногда возникают после перенесенного гриппа или ковида. Терапевт объяснила, что такие вирусные «следы», которые еще называют персистирующими инфекциями, изматывают организм, заставляя иммунную систему работать в постоянном напряжении.

Кроме того, Лапа указала, что иммунитет может ослабнуть, если организм не получает нужных ему питательных веществ из пищи. Такое, по словам терапевта, может произойти из-за соблюдения слишком строгих диет или недостатка в рационе овощей, фруктов, мяса или других продуктов.

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Врач добавила, что пытаться в домашних условиях повысить иммунитет бесполезно. Если человек часто болеет или у него появляется сыпь на коже, она посоветовала обратиться к специалисту-иммунологу, который поможет найти и устранить причину проблемы.

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      Екатерина Улитина
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