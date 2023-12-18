Врач объяснила причины потемнения в глазах при резком подъеме

При недостаточном притоке крови к головному мозгу может возникнуть потемнение в глазах при резком подъеме, объяснила невролог Елена Сурская. Ее слова приводит издание aif.ru.

Сурская предупредила, что потемнение в глазах возникает вследствие ортостатической гипотензии — резкого снижения артериального давления при смене положения тела из горизонтального в вертикальное, из-за чего ухудшается приток крови к головному мозгу. В этом состоянии человек при подъеме может даже потерять сознание. По словам врача, нередко в глазах темнеет у пациентов со слабым тонусом сосудов.

В глазах может темнеть из-за переутомления, длительного постельного режима, при использовании мочегонных и сосудорасширяющих препаратов

Также, как отметила Сурская, головокружение и потемнение в глазах могут быть симптомами интоксикации, обезвоживания, большой кровопотери, психологической травмы и эндокринных заболеваний.

Профилактикой описанного состояния невролог назвала соблюдение режима работы и отдыха, умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и снижение стресса.

В заключение она настоятельно рекомендовала обратиться к врачу, если потемнение стало повторяться часто, не проходит в течение нескольких минут или возникло на одном глазу, а также если сопровождается какими-нибудь необычными симптомами.

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