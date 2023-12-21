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13:24, 21 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредил о вреде распространенной среди молодежи привычки

Фото: Nery Zarate / Unsplash

Курильщики все чаще переходят с обычных сигарет на электронные, полагая, что таким образом они уменьшают вред от курения, однако они ошибаются, рассказал онколог Руслан Басанов. В комментарии для «Ленты.ру» заведующий амбулаторным отделением онкологического центра АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) предупредил о вреде этой распространенной, особенно среди молодежи, привычки.

Во время курения человек вдыхает до 700 различных элементов, содержащихся в дыме, объяснил онколог. По его словам, наибольший вред для здоровья представляют тар и нитрозамины.

70-90
процентов

ухода людей из жизни из-за рака связаны с курением

Кроме того, продолжил доктор Басанов, с одной затяжкой в организм попадают никотин, углеводороды, аммиак. Все они раздражают слизистые и отравляют организм.

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Вопреки распространенному мнению, электронные сигареты так же опасны, как и обычные, предупредил онколог. «Многие ошибочно думают, что вейпы безопаснее сигарет, потому что не содержат смол и продуктов сгорания табака. Но пар от вейпов содержит множество других вредных веществ и соединений.

В паре от электронных сигарет содержатся не предназначенные для вдыхания ароматизаторы; глицерин и пропиленгликоль, выделяющие при нагревании канцерогенные и токсичные вещества. Так же с паром вейпов курильщик вдыхает металлы, в частности свинец

Руслан Басановонколог

Басанов отметил, что ежегодно в мире уходят из жизни восемь миллионов курильщиков, причем миллион человек из них — это пассивные курильщики. Вейпы также вызывают тяжелые последствия для здоровья, предупредил врач. Например, в 2019-2020 годах в США зафиксировали более 2800 случаев тяжелого легочного заболевания, связанного с использованием вейпов, из которых 68 закончились летальным исходом.

Ранее онколог Евгений Черемушкин предупредил о привычках, вызывающих рак печени. По словам врача, алкоголь и вредные привычки — главные факторы, которые могут спровоцировать множество болезней, в том числе этот вид онкологических заболеваний.

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      Вера Владзиевская
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