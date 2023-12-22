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07:19, 22 декабря 2023Ценности

53-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для обложки журнала

Изображение: обложка журнала I-D magazine

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер приняла участие в откровенной фотосессии для журнала i-D. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость снялась для обложки издания без одежды и нижнего белья, прикрыв рукой обнаженную грудь. Рядом с ней запечатлены 50-летняя чешская топ-модель Ева Герцигова и 54-летняя датская манекенщица Хелена Кристенсен.

Поклонники восхитились данной фотосессией в комментариях под постом. «Это, должно быть, самое сексуальное, что случалось в истории», «Бомба», «Удивительно», «Легендарное трио», «Королевы», — высказывались они.

В сентябре американская супермодель Пэт Кливленд позировала для журнала Vanity Fair. 73-летняя манекенщица предстала перед фотографом в прозрачном тренче и нижнем белье люксового бренда Dolce&Gabbana.

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      Мария Винар
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