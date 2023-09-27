73-летняя супермодель снялась для Vanity Fair в прозрачном наряде

Американская супермодель Пэт Кливленд приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

73-летняя манекенщица позировала перед фотографом в прозрачном тренче люксового бренда Dolce&Gabbana и нижнем белье той же марки. Наряд знаменитости дополнили оперные перчатки и босоножки на шпильке. В то же время в руках она держала кружку с блюдцем. При этом волосы Кливленд стилисты оставили распущенными.

Среди прочего модель снялась в винтажном плаще с перьями модного дома Giacca Emanuel Ungaro, надетом поверх блестящего корсета Catwalk Collection, Sororite и колготок в сетку из ассортимента Wolford. В качестве обуви ей подобрали туфли с множеством камней.

Известно, что авторами съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго, а за макияж отвечал Георгий Сандев.

Ранее в сентябре чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова также стала участницей съемки для обложки журнала Vanity Fair. На размещенном черно-белом снимке 50-летняя манекенщица позирует перед камерой обнаженной, прикрыв длинным полотном интимные части тела.