В причастности к теракту против российских летчиков заподозрили Украину

Прокуратура: в теракте против летчиков на Кубани участвовали госорганы Украины

В теракте против российских летчиков — выпускников военного училища на Кубани — участвовали сотрудники госорганов Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Преступление было совершено организованной группой, но ее участники пока не установлены. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский отметил, что к теракту причастна украинская сторона.

По данным следствия, житель Мелитополя Семенов, арестованный судом, приобрел 200 ампул лекарственного препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари» и торт. Он шприцом ввел лекарство в алкоголь и выпечку и через курьера отправил в ресторан «Царская охота», где праздновали юбилей выпуска летчики из Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАКУЛ).

Семенов намеревался отравить их. По решению суда он арестован.

Эксперты установили, что опасная концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была способна вызвать остановку сердца.