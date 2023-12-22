Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном образе

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась новым откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя певица предстала в белом топе на широких бретелях с рюшами. При этом видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя торчащие сквозь изделие соски. Свой образ она дополнила черными укороченными шортами.

Среди прочего, в ролике знаменитость показала жировые складки в области живота. Кроме того, она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ранее в декабре Бритни Спирс поделилась откровенным видео из спальни. Певица разместила ролик, в котором она позировала перед зеркалом в комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного бюстгальтера бело-коричневого цвета и черных трусов с маленькими цепями.