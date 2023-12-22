Бывший президент «Локомотива» рассказал о попытке дать взятку судье

Бывший президент «Локомотива» Филатов рассказал о попытке дать взятку судье

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, как в 2005 году перед выездным матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» пытался дать взятку главному арбитру встречи Владимиру Петтаю. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что имел информацию о том, что судейство в игре будет нечестным. «Перед матчем я даже сказал Петтаю: "Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть". Взял ли деньги? Нет. Мне все стало ясно», — заявил Филатов.

Встреча прошла в августе 2005 года. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды.

Филатов был президентом «Локомотива» с 1992 по 2006 год. При нем команда дважды стала чемпионом России, а также завоевала четыре Кубка страны.

