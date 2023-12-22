Дети отравились водой в лагере Крыма

В Евпатории восемь детей отравились водой в лагере «Юность»

В Крыму восемь детей отравились водой в евпаторийском лагере «Юность». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, воду в лагерь привезли, когда из-за аварии водоснабжение в «Юности» было прервано. Вода предназначалась для хозяйственных нужд — мытья посуды и пола.

Через некоторое время дети в возрасте от 9 до 10 лет начали обращаться с жалобами на самочувствие — у части из них была рвота. Персонал выдал детям активированный уголь, после чего им стало легче.

21 декабря более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу. Причиной этому стала повышенная температура у одной девочки, которую впоследствии не удалось спасти. Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

Симптомы ОРВИ зафиксировали у более чем 80 детей. Как уточнили в Минздраве, у 16 детей выявили грипп типа А, еще у 70 несовершеннолетних диагностировали ОРВИ.