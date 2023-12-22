Двух российских экс-следователей осудили за расправу над мужчиной во время драки

В Челябинске двух экс-следователей осудили за драку со смертельным исходом

Центральный районный суд Челябинска огласил приговоры в отношении двух бывших следователей регионального управления Следственного комитета, обвиняемых в расправе над мужчиной во время драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Одного из подсудимых суд признал виновным по статье 116 («Побои») УК РФ и приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, а второго — по части 4 статьи 111 УК РФ с назначением наказания в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее гособвинитель запросил для обвиненных в расправе Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова полтора года принудительных работ и восемь лет колонии строгого режима соответственно.

Конфликт между двумя компаниями произошел 28 мая 2022 года. В результате завязавшейся драки бывшие следователи причинили несовместимую жизни травму 30-летнему мужчине.