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03:02, 22 декабря 2023Мир

Орбан рассказал об отправке в Турцию подаренного Эрдогану коня

Орбан: подаренный Эрдогану конь Аристократ доберется до Турции в спецконтейнере
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Подаренный президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану конь доберется до владельца самолетом в специальном контейнере. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, конь Аристократ уже является собственностью Эрдогана, о нем заботится турецкая сторона. «Мы знаем, как его будут доставлять — поместят в контейнер, и он полетит самолетом», — сообщил он.

Как сообщалось ранее, взамен Виктор Орбан получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана черный электрокар Togg турецкого производства с номерами HU TR-100 в честь 100-летия дипломатических отношений между странами. «Это была выгодная сделка. В обмен на одну лошадиную силу — 435», — отметил венгерский премьер.

Ранее Орбан рассказал, почему подарил Эрдогану венгерского жеребца. По его словам, это был «подарок конной нации от конной нации».

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      Марина Совина
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