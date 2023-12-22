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09:32, 22 декабря 2023Экономика

Названа самая большая зарплата в IT в 2023 году

Самая высокая зарплата в IT в 2023 году составила 800 тысяч рублей

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В текущем году самая большая предложенная IT-специалистам в России зарплата составила 800 тысяч рублей в месяц — такой оклад может получать технический директор. Об этом свидетельствуют данные исследования BestDoctor и hh.ru, передает РИА Новости.

В среднем высокие зарплаты в отрасли держатся на уровне 300-400 тысяч рублей в месяц. Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2023 году было в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Татарстане и Свердловской области.

На компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), системные интеграторы, а также интернет-компании — поисковики, платежные системы, соцсети и другие — приходится 80 процентов IT-вакансий с предлагаемой зарплатой от 400 тысяч рублей. В сервисе «Работа.ру» ранее подсчитали, что за последний год суммарное число новых вакансий в сфере IT на российском рынке труда увеличилось на 34 процента.

За последний год оклады айтишников выросли в среднем на 10 процентов, отмечается в исследовании BestDoctor и hh.ru. Однако рост стал замедляться, что, по мнению главы Минцифры Максута Шадаева, является хорошим знаком для отрасли и государства. Снижение темпов говорит о том, что рынок выходит из стадии перегрева и чуть-чуть охлаждается, объяснил он.

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      Мария Грушко
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