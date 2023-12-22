Киев уличили в возможной попытке приобрести истребители России

Эксперт Коротченко: Киев мог попытаться приобрести истребители России или СССР

Киев мог попытаться приобрести истребители, поставленные в другие страны Россией или СССР. В этом Украину уличил эксперт Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

Коротченко прокомментировал заявление главы компании «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса о том, что Москва сорвала попытку Киева купить истребители. По его словам, речь, возможно, шла о советской или российской авиационной технике.

Эксперт объяснил, что Россия могла заблокировать контракт во время консультаций. По его словам, такие покупки незаконны, поскольку страна, закупающая российское вооружение предоставляет сертификат конечного пользователя, запрещающий реэкспорт.

При этом он уточнил, что невозможно узнать достоверно, что Киев предпринимал такие попытки. Если такие переговоры велись, то в контрактах всегда указывается, что реэкспорт невозможен без согласия страны поставщика и производителя.

Ранее Бельбас обвинил Россию в срыве поставок истребителей для украинской армии. По его словам, украинские власти договорились о покупке самолетов с «одной страной на другом конце планеты», однако соглашение было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников.