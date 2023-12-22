На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ

Глава «Украинской бронетехники» Бельбас: РФ сорвала поставки истребителей ВСУ

В срыве поставок истребителей для украинской армии виновна Россия, заявил топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, Киев договорился о покупке истребителей с «одной страной на другом конце планеты», однако соглашение было расторгнуто из-за давления российских дипломатов на местных чиновников. При этом, подчеркнул Бельбас, это лишь один из многих случаев. Он утверждает, что Россия постоянно препятствует поставкам зарубежного оружия на Украину.

В конце ноября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что новое правительство Нидерландов может отказаться передавать Украине самолеты F-16. По его словам, из-за смены власти «Нидерланды потеряны».