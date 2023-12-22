Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 22 декабря 2023Ценности

Линдси Лохан показала фигуру спустя пять месяцев после родов

Линдси Лохан

Линдси Лохан. Фото: Lindsay Lohan

Американская актриса Линдси Лохан показала фигуру спустя пять месяцев после родов. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издания Daily Mail.

37-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком из спортзала, на котором она запечатлела себя в облегающих белых лосинах и черной майке. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Ранее звезда «Дрянных девчонок» рассказала, что самая большая радость в ее жизни — это ребенок. Тогда она также отметила, что ее организму необходимо восстановиться после родов.

В июле сообщалось, что у Линдси Лохан и ее супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился сын, которого пара назвала Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Известно, что актриса рожала в одной из клиник Дубая.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости