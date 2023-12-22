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11:46, 22 декабря 2023Среда обитания

Власти оценили вероятность появления новой станции в аэропорту Шереметьево

Заммэра Москвы Бочкарев: метро у Шереметьево может появиться через 10-15 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Станция метро у Шереметьево в Москве может появиться через 10-15 лет. Вероятность продления линии метрополитена до еще одного столичного аэропорта в разговоре с «Российской газетой» оценил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Абстрактность сроков строительства вице-мэр объяснил отдаленностью Шереметьево от конечной на сегодня станции Люблинско-Дмитровской ветки метро — станции «Физтех». Аэропорт находится от нее в 20 километрах.

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На данный момент планов по строительству станции вблизи Шереметьево у властей Москвы нет. По мнению Бочкарева, необходимость в продлении линии метрополитена до аэропорта отсутствует. Однако чиновник не исключает такой проект в будущем.

Станцию «Физтех» салатовой ветки метро открыли в сентябре 2023 года. В том же месяце была запущена станция метро в аэропорту Внуково. Она завершает Солнцевскую (желтую) линию.

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      Виктория Клабукова
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