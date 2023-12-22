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17:06, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Известная блогерша опровергла свое присутствие на голой вечеринке Ивлеевой

Блогерша Миногарова заявила, что не присутствовала на голой вечеринке Ивлеевой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Известная российская блогерша и модель Мария Миногарова опровергла свое присутствие на голой вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, которую та устроила в московском ночном клубе. Комментарий на эту тему она разместила в Telegram-канале.

«Друзья, первое: я вчера не была на вечеринке в "Мутаборе". Второе: после чего бы то ни было — это не мой "Мутабор", и я не понимаю, зачем мне это в таких количествах писать, что "тебе его щас закроют"», — заявила Миногарова. Она отметила, что присутствовала на ужине, устроенном бывшим главредом российской версии ELLE Екатериной Мухиной, после чего ощутила недомогание и легла отдыхать.

В доказательство своих слов блогерша поделилась публикацией Telegram-канала о светской жизни «Антиглянец», в котором рассказывается о ее визите на мероприятие Мухиной. «Легкий ужин бренда GooRoo, устроенный Катей [Мухиной] в "Павильоне", стал идеальной препати "Мутабора". Дресс-код — "перед тем, как вы окончательно разденетесь" (...) Маша Миногарова в результате дальше "Павильона" не продвинулась», — утверждается в посте.

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Ранее стало известно, что силовики изъяли записи с камер наблюдения на голой вечеринке Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения. Представители общественных организаций попросили прокуратуру проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). На второй день вечеринки в клуб приехала полиция.

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      Маргарита Щигарева
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