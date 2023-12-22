Мужчина с шизофренией и депрессией заявил о бомбе в самолете и угодил в тюрьму

CNA: мужчина с шизофренией попал в тюрьму за сообщение о бомбе в самолете

Пассажир авиакомпании Scoot с шизофренией и депрессией заявил о бомбе на борту самолета и угодил в тюрьму. Подробностями истории поделилось издание CNA.

Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2023 года на рейсе из Сингапура в австралийский Перт. 30-летний Кевин Фрэнсис Хокинс во время полета подошел к бортпроводнику и сказал ему: «У меня есть бомба».

Когда члены экипажа попросили мужчину подтвердить свои слова и показать взрывное устройство, он вытащил из кармана ингалятор. По данным издания, жена Хокинса, с которой он путешествовал, сообщила бортпроводникам, что у ее супруга психическое расстройство. Однако пилоты все же приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

После приземления борт встретили сотрудники полиции и кинологи, которые обыскали Хокинса, его жену и салон самолета и не нашли никаких взрывчатых веществ.

В материале говорится, что нарушителя отправили на психиатрическую экспертизу, во время которой выяснилось, что у него случился рецидив шизофрении вместе с эпизодом серьезного депрессивного расстройства. Несмотря на это, мужчину признали способным отвечать за свои действия в суде. В пятницу, 22 декабря, ему озвучили приговор: шесть месяцев тюремного заключения.

Ранее пассажир Breeze Airways произнес слово «бомба» во время разговора с попутчиком и сорвал рейс. Изначально самолет следовал из Орландо в Провиденс, штат Род-Айленд, но был перенаправлен в Джексонвилл, штат Флорида.