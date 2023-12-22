Одетая Ивлеева вышла к посетителям голой вечеринки в клубе «Мутабор»

Анастасия Ивлеева появилась перед посетителями своей почти голой вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Актриса и блогерша вышла на сцену спустя четыре с лишним часа после начала второго дня скандальной вечеринки. Она потанцевала и знаками продемонстрировала свою любовь публике. При этом, судя по имеющимся кадрам, и Ивлеева и посетители полностью одеты.

Ранее сообщалось, что на входе в клуб охрана реагировала на открытые части тела гостей, просив их поправить одежду. Сотрудники заведения также признались, что у них нет четкого плана вечеринки.

Первая вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.