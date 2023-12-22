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11:02, 22 декабря 2023Экономика

Основатель «Рольфа» назвал передачу компании в управление России «беспределом»

Основатель «Рольфа» Петров счел передачу компании под управление РФ беспределом

Фото: Михаил Почуев / Коммерсантъ

Передача автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества яаляется «правовым беспределом», заявил в разговоре с РБК основатель компании Сергей Петров.

«Это в общем какое-то разрушение правовой собственности и дальнейшая деградация всего государства прямо на глазах происходит», — возмутился он. На вопрос, намерен ли Петров обращаться в международные суды, Петров ответил, что ему надо проконсультироваться с юристами.

Бизнесмен также подчеркнул, что не понимает, как в таких условиях инвесторы из Азии, в которых Россия сейчас особенно нуждается, будут продолжать вкладывать средства в страну и рассматривать ее как инструмент для долгосрочных инвестиций.

Сейчас правительство в основном полагается на китайских инвесторов, которым можно было бы передать активы для сохранения и дальнейшего развития автопроизводства. Однако пока на покупку не решилась ни одна из них — отталкивает инвесторов как размер потенциальных вложений, так и отсутствие стабильности, отмечают эксперты. Причем даже присутствующие на рынке производители не хотят решать возникающие проблемы на производствах, в том числе помогать в поиске компонентов в Китае, что значительно усложняет сборку китайских авто в России.

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      Мария Грушко
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