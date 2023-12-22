Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки до 50 процентов

TourDom: отели на Мальдивах предложили отдыхающим скидки до 50 процентов

Отели на Мальдивах выпустили спецпредложения для отдыхающих, в том числе россиян, которые включают новогодние каникулы. Об этом пишет портал TourDom.

Руководитель «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов рассказал, что во многих отелях любимого курорта богачей скидки на проживание достигают 20-50 процентов. Кроме того, по его словам, некоторые делают апгрейд по питанию и дарят дополнительные ночи или трансфер.

Туроператоры отмечают, что такое большое количество акций перед Новым годом связано с тем, что мальдивские отельеры сначала выставили слишком высокие цены, а потом поняли, что не заполнят номера, и снизили их.

Так, например, в пятизвездочном So Maldives Deluxe сейчас можно отдохнуть в два раза дешевле, чем обычно. Помимо скидок, отель предоставляет бесплатное проживание и питание детям до 12 лет, а также трансфер гостям, которые забронировали минимум семь ночей.

По данным источника, пятизвездочный отель W Maldives дарит 35-процентную скидку на проживание, Baros Maldives и Hilton Maldives Amigiri Resort & Spa снижают стоимость размещения на четверть, а Huvafen Fushi — на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что российские туристы обогнали иностранцев по числу поездок на излюбленный курорт богачей — Мальдивы. С января по ноябрь 2023 года республику посетили свыше 180 тысяч граждан РФ.

