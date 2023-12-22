Парень показал запись с камеры наблюдения у дома и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником ChungusMcFunkopop показал видео, сделанное с камеры видеонаблюдения ночью. Опубликованные кадры напугали комментаторов.

В ролике, который разместил парень, видно, как по тротуару у частного дома на четвереньках быстро бежит человек без одежды. В подписи к публикации автор уточнил, что запись была сделана в три часа ночи.

Пост вызвал бурные обсуждения в сети: многие пользователи признались, что увиденное их испугало. «Представляете, если пойдете вынести мусор, и из-за угла на вас выбежит это», «А вы точно уверены, что это человек? Может быть, это какое-то сказочное существо, оживающее по ночам», — высказались они.

Также пользователи предположили, что человек на видео может быть психически нездоров или употреблять наркотики. Нашлись и те, кто решил пошутить над происходящим. «Это я иду к холодильнику за сыром», — поиронизировал посетитель портала с ником Eepy-Cheepy.

Ранее парень опубликовал на Reddit снимок, сделанный из окна его дома. В комментариях пользователи назвали фото жутким.