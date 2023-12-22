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15:01, 22 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский помог солдатам ВСУ сохранить потомство

Зеленский подписал закон, позволяющий бойцам ВСУ сохранить репродуктивные клетки

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что такая мера необходима, чтобы бойцы смогли завести потомство в случае получения ранений, влияющих на репродуктивные функции. Возможность сохранить репродуктивные клетки будет предоставлена как мужчинам, так и женщинам, проходящим службу в рядах ВСУ.

Разговоры о бесплатном использовании криобанков украинскими солдатами начались еще в марте 2023 года. Тогда Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил лишать скрывающихся от мобилизации за рубежом украинцев вида на жительство стран, в которых они находятся. По его словам, необходимо создать комплекс инструментов, которые дадут возможность находящимся за границей украинцам «принять соответствующие решения».

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      Александр Курбатов
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