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00:02, 23 декабря 2023Бывший СССР

Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд

Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его адвоката Игоря Голованя.

Головань уточнил, что «никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии».

Отмечается, что иск подан против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда.

«Сейчас пытаются замести следы и скрыть основания для запрета выезда», — подчеркнул адвокат.

Ранее Порошенко отказались выпускать в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Кроме него за границу не выпустили еще трех депутатов парламента от партии «Европейская солидарность».

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      Юлия Мискевич
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