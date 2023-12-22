Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд

Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его адвоката Игоря Голованя.

Головань уточнил, что «никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии».

Отмечается, что иск подан против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда.

«Сейчас пытаются замести следы и скрыть основания для запрета выезда», — подчеркнул адвокат.

Ранее Порошенко отказались выпускать в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Кроме него за границу не выпустили еще трех депутатов парламента от партии «Европейская солидарность».