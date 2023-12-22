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18:59, 22 декабря 2023Мир

Посольство в Финляндии рассказало об интересующем Украину россиянине

Посольство России в Финляндии: Тордену оказывается необходимое содействие

Фото: TTKK / Wikimedia

Посольство России в Финляндии оказывает необходимое содействие интересующему Украину арестованному россиянину Воиславу Тордену (прежнее имя — Ян Петровский) и регулярно его навещает для контроля условий пребывания под стражей. Об этом сообщили в дипмиссии в ответ на запрос «Ленты.ру».

Как отметили в посольстве, какие-либо обвинения в адрес россиянина могут быть выдвинуты только после завершения расследования. Поэтому на данном этапе дипмиссия «воздерживается от публичной оценки перспектив следствия и возможного решения финских судебных органов». Однако сотрудники оказывают содействие Тордену и регулярно навещают задержанного.

«Посольство в рамках своей компетенции оказывает В. Тордену необходимое содействие, направленное на обеспечение его законных прав и интересов. Консульские сотрудники регулярно посещают задержанного для контроля условий его пребывания под стражей и состояния здоровья, поддерживают рабочие контакты с адвокатами в целях координации усилий и оказания консультативной помощи в правовой защите, строящейся на нормах финского и международного законодательства», — рассказали в дипломатическом представительстве.

11 декабря суд в Хельсинки постановил продлить срок содержания под стражей гражданина Тордена. Срок ареста финской стороной не указывается. На данный момент проводится предварительное расследование и решается вопрос о том, нужно ли начинать полноценное разбирательство в отношении него — во-первых, он гражданин другой страны, во-вторых, инкриминируемые ему преступления были совершены не на территории Финляндии.

Ранее суд отказался передать его Украине по обвинению в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе в качестве лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

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      Максим Габриелян
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