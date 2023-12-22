Свидетель стрельбы в Праге Ангелидис рассказал о панике людей во время нападения

Вечером 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Праги Давид Козак открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего погибли 14 человек, еще 25 получили тяжелые ранения. Очевидцы рассказали, что происходило на месте трагедии.

Свидетели описали, как выглядела площадь Яна Палаха во время стрельбы

Недалеко от площади Яна Палаха, где произошла стрельба, оказался гражданин Греции Антонис Ангелидис. Вместе со своей женой он ехал на машине по центру города. «Мы проезжали именно там, где произошел инцидент (...) припарковались тут же и прошли несколько метров. Мы подошли к старому городскому замку и увидели все с высоты птичьего полета. Сразу же люди в панике начали бежать. Мы услышали сирены и машины скорой помощи», — рассказал он.

Ангелидис заявил, что с самого начала было понятно, что случилось что-то серьезное.

Мы видели паникующих людей, множество машин скорой помощи, слышали сирены. На месте происшествия и на близлежащих улицах царила паника Антонис Ангелидис Очевидец

Иво Хавранек также стал свидетелем стрельбы в университете. «Все началось с пары выстрелов. Я еще даже не осознал, что это стрельба, как неожиданно из здания философского факультета начали выбегать студенты и преподаватели. Я прошел через толпу, не понимая, что на самом деле происходит. Потом увидел полицейских в полном боевом обмундировании и с оружием», — поделился он.

Очевидец добавил, что был так поражен происходящим, что не смог двинуться с места.

На меня начали кричать, чтобы я ушел, убежал. Но я просто стоял там, снимал все на видео и разговаривал с напряженными туристами Иво Хавранек очевидец

Владелец ресторана принял стрельбу за атаку ХАМАС

Аарон Гюнсберг находился в своем ресторане, расположенном в нескольких сотнях метров от площади Яна Палаха, когда прозвучали первые выстрелы. «Я увидел, как мимо ресторана прошли несколько парней, похожих на меня. Я понял, что это военные или полицейские. Я выбежал из ресторана, потому что сразу же подумал, что, должно быть, произошла атака по еврейским целям. Но когда приехал сюда, ребята из спецназа сказали мне, что произошла стрельба на факультете», — вспомнил мужчина.

Он отметил, что эта информация еще больше ужаснула его, потому что его дочь является студенткой Карлова университета и в тот момент была на лекции.

Моя дочь была там, а я прятался здесь. Я сразу же надел бронежилет и стал звонить ей, но она не отвечала. Через несколько минут я смог связаться с ней по смс и начал давать инструкции Аарон Гюнсберг Очевидец

Профессор Карлова университета рассказал, как спас своих студентов

Сергей Медведев (признан в России иноагентом) рассказал, что происходило внутри университета. «Ворвался спецназ, быстро оглядел комнату, после чего мы поняли, что все серьезно. Забаррикадировались изнутри и ждали дальнейших инструкций», — объяснил он.

По его словам, аудитория, в которой проходило его занятие, располагалась на третьем этаже, стрелок орудовал на этаж выше.