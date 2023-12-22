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13:02, 22 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

В Краснодарском крае 22-24 декабря пройдут дожди с мокрым снегом и ветром

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае с 22 по 24 декабря ожидается ухудшение погоды. О надвигающейся на регион опасности местных жителей и туристов предупредили в Telegram-канале «Кубань-СПАС».

По данным источника, в ближайшие дни на юге России пройдут сильные дожди с мокрым снегом и грозы. Ветер усилится до 20 метров в секунду, а местами его порывы будут достигать 28 метров в секунду.

«Ожидается подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок, — сказано в публикации. — Высока вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях».

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Людей призвали соблюдать осторожность, не выходить из дома без необходимости и следить за детьми. Кроме того, спасатели посоветовали избегать туристических походов и долгих поездок на автомобилях. «Не рекомендуется находиться под мостами и оставлять там на ночь или парковать автомобили во время циклона», — предупредили они.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге льдина с крыши дома упала на голову 12-летнему мальчику. Юный житель города стал как минимум пятым пострадавшим от схода наледи с крыш после начала оттепели в декабре.

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      Мария Борисова
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