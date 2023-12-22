Россиян предупредили о риске развития рака из-за употребления алкоголя

Нарколог Клименко: алкоголь повышает риск развития рака молочной железы

Употребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний, предупредила директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, профессор Татьяна Клименко. Ее мнение опубликовано на официальной странице Минздрава России.

Клименко заявила, что спиртные напитки наряду с курением и неправильным питанием вызывают угрожающие жизни заболевания — сердечно-сосудистые патологии, респираторные и онкологические болезни, а также нарушения пищеварительной системы. «Когда алкоголь всасывается в кровь, он попадает в каждую клеточку организма и в каждую систему. В первую очередь поражаются печень, поджелудочная железа, мочевыводящая система и головной мозг. Далее сердце и остальные органы», — сказала нарколог.

По словам Клименко, защитные системы организма позволяют ему какое-то время справляться с последствиями алкогольной интоксикации, но рано или поздно они дадут о себе знать в виде инфаркта, инсульта или проблем с поджелудочной железой. Помимо этого, врач указала, что последние исследования доказали прямую связь между развитием рака молочной железы и употреблением спиртных напитков.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала самые вредные для здоровья алкогольные напитки. По ее словам, любой алкоголь разрушительно действует на организм, но коктейли, ликеры и шампанское наносят еще и дополнительный урон, так как содержат много сахара.