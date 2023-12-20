Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 20 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые вредные для печени алкогольные напитки

Гастроэнтеролог Ломова назвала шампанское и коктейли самым вредным алкоголем

Фото: Pxhere

Любой алкоголь наносит непоправимый вред печени, однако некоторые виды спиртных напитков воздействуют более разрушительно, чем другие. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с «Газетой.Ru».

Самым вредным для печения алкоголем Ломова назвала коктейли. Она объяснила, что в них помимо этилового спирта содержится большое количество сахара, консервантов и химических красителей. «Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», — предупредила врач. Также она посоветовала с осторожностью пить ликеры. По ее мнению, этот сладкий и ароматный напиток пьется незаметно, поэтому легко можно потерять контроль и употребить больше, чем планировалось.

Еще один коварный алкогольный напиток, по мнению Ломовой, — это шампанское. По ее словам, пузырьки в нем способствуют быстрому опьянению и провоцируют процесс гниения в кишечнике.

Гастроэнтеролог указала, что с наименьшим вредом для здоровья можно пить некрепленые сорта красного или белого вина. Также, по ее словам, в небольших количествах относительно безопасны крепкие алкогольные напитки без сахара, например, качественные виды водки или конька. Ломова подчеркнула, что любой алкоголь приводит к циррозу и разрушению печени, если употреблять его регулярно и в больших количествах.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

      В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

      Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости