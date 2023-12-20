Россиянам назвали самые вредные для печени алкогольные напитки

Гастроэнтеролог Ломова назвала шампанское и коктейли самым вредным алкоголем

Любой алкоголь наносит непоправимый вред печени, однако некоторые виды спиртных напитков воздействуют более разрушительно, чем другие. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с «Газетой.Ru».

Самым вредным для печения алкоголем Ломова назвала коктейли. Она объяснила, что в них помимо этилового спирта содержится большое количество сахара, консервантов и химических красителей. «Сахар откладывается в печени в виде жира, вызывая стеатоз печени», — предупредила врач. Также она посоветовала с осторожностью пить ликеры. По ее мнению, этот сладкий и ароматный напиток пьется незаметно, поэтому легко можно потерять контроль и употребить больше, чем планировалось.

Еще один коварный алкогольный напиток, по мнению Ломовой, — это шампанское. По ее словам, пузырьки в нем способствуют быстрому опьянению и провоцируют процесс гниения в кишечнике.

Гастроэнтеролог указала, что с наименьшим вредом для здоровья можно пить некрепленые сорта красного или белого вина. Также, по ее словам, в небольших количествах относительно безопасны крепкие алкогольные напитки без сахара, например, качественные виды водки или конька. Ломова подчеркнула, что любой алкоголь приводит к циррозу и разрушению печени, если употреблять его регулярно и в больших количествах.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.