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10:56, 22 декабря 2023Россия

Россиянка тайно родила в бане и закопала ребенка в сугроб

Жительница Свердловской области родила в бане и закопала новорожденного в снег

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница города Свободный Свердловской области тайно родила в бане и закопала новорожденного в сугроб. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы управления МВД по российскому региону полковник Валерий Горелых.

По сообщению полиции, близкие россиянки якобы не догадывались, что их родственница беременна; не знал об этом и ее супруг. Когда женщина почувствовала, что скоро начнет рожать, то соврала мужу, что пойдет в поликлинику с больной спиной, а сама отправилась в баню. Отец мужа россиянки случайно заметил уже родившую женщину с ребенком, убежал вызвать скорую, а по его возвращении ребенка в руках невестки уже не было.

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Новорожденного нашли закопанным в сугробе у бани, родственник роженицы отогрел его и передал врачам. У младенца диагностировали переохлаждение, его поместили в реанимацию.

«Родные, узнав о ЧП, были в шоке, сообщив полиции, что якобы не знали о беременности женщины. (...) Роженица находится в больнице под охраной полиции», — сообщил «Ленте.ру» полковник Горелых. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Острогожске Воронежской области на лестничной площадке жилого дома около подвала обнаружили новорожденную девочку.

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      Марк Леонов
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