США не позволили СБ ООН принять поправку России

США не позволили СБ ООН принять поправку о немедленной приостановке боев в Газе

Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку авторства России о немедленной приостановке боев в регионе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что изначально пункт, который предложила добавить РФ, присутствовал в документе вместе с призывом «к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий». Однако США настояли на внесении ряда поправок, сделавших формулировки намного мягче.

Итоговая версия звучит лишь как призыв «к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий».

«То, как сформулирован текст сейчас, — это главное, что нужно США в этой резолюции. Под лукавой фразой, содержащей слова "создание и поддержание условий для прекращения боевых действий" — развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры гражданского населения Газы», — объявил на заседании Совбеза ООН поспред РФ при международной организации Василий Небензя.

В результате в пользу поправки проголосовали десять стран, против — только США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония, поэтому поправку принять не удалось.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В тексте звучит призыв «к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа».