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20:23, 22 декабря 2023Мир

ООН приняла резолюцию по сектору Газа

Совбез ООН принял резолюцию по гумпомощи для сектора Газа

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Совет безопасности ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава. Согласно тексту резолюции, Совбез «призывает к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа». Более того, СБ ООН требует создать условия« для устойчивого прекращения боевых действий».

За резолюцию проголосовали 13 стран. При этом отмечается, что Россия и США воздержались. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призывал добавить в резолюцию пункт о немедленной приостановке боевых действий.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Главы государств отметили значимость скорейшего возобновления процесса ближневосточного урегулирования в соответствии с нормами международного права, что подразумевает создание Государства Палестина в границах 1967 года. Путин выразил поддержку принимаемых Палестиной усилий.

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